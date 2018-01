Junges Maroldsweisacher Team will vorn mitmischen

Alles in allem zeigt sich der Spielertrainer des SC Maroldsweisach, Andreas Appelmann, mit der Vorrunde und Rang 6 in der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt, Gruppe 4, zufrieden. Er gibt jedoch gleichzeitig zu verstehen, dass noch Luft nach oben ist und der SCM in der Rückrunde nichts unversucht lassen wird, um vielleicht noch weiter vorn in der Tabelle mitzumischen.

Die Maroldsweisacher Mannschaft ist sehr jung, mehrere Akteure besitzen noch das Spielrecht für die A-Jugend. Der Verein ist überzeugt, mit der jungen Truppe auf dem richtigen Weg zu sein. Vor Beginn der Saison und dann in der Anfangsphase der Runde hatte der SCM mit Carlos Hennig, Julian Horwarth und Benedikt Baiersdorfer wichtige Leistungsträger nach größeren Verletzungen zu ersetzen, von denen der eine oder andere zum Auftakt der Rückrunde wieder ins Training einsteigen dürfte. Weitere Ausfälle, jedoch mit leichteren Blessuren, konnte der SCM gut kompensieren, zumal der Kader gut bestückt ist, was auch der Mittelfeldplatz in der Tabelle unterstreicht.

Personell hat sich in der Winterpause bis auf den Weggang von Rene Kestler zu den Spfr. Steinbach nichts getan. Zuletzt hielten sich die Maroldsweisacher mit einem wöchentlichen Hallentraining fit, um am heutigen Freitag offiziell in die Vorbereitung einzusteigen. Betreff einer Vertragsverlängerung mit Appelmann laufen derzeit die Gespräche, in den nächsten Tagen soll eine Entscheidung gefallen sein. Appelmann selbst ist nicht abgeneigt, ein weiteres Jahr anzuhängen, zumal er auf eine junge, hungrige Mannschaft bauen kann und das Umfeld in Maroldsweisach passt. Die Arbeit in Maroldsweisach macht dem 31-Jährigen, der in Hofheim zu Hause ist, viel Spaß. - Das Vorbereitungsprogramm, Sonntag, 28.Januar, 15 Uhr: beim TSV Westheim; Mittwoch, 31. Januar, 18 Uhr: Spinning in Augsfeld; Samstag, 10. Februar, 14 Uhr: gegen den SV Heubach; 16. bis 18. Februar Trainingslager in Oberdürrbach; Freitag, 23. Februar, 19 Uhr: gegen Unterhohenried; Samstag, 24. Februar, 15 Uhr: in Rodach; Sonntag, 4. März: Punktspiel beim FC Nassach. di