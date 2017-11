Junges Diebesduo

Zwei Jungen im Alter von elf und zwölf Jahren sind am Dienstagnachmittag beim Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Eisfelder Straße erwischt worden. Die Jungen hatten zwei Küchenmesser, Tabak und Schnupftabak im Wert von gut 22 Euro in ihre Jacken gesteckt. Dabei wurden sie allerdings von einer Verkäuferin beobachtet. Nach der Aufnahme des Sachverhaltes wurden die beiden ihren Eltern übergeben, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. red