Junger Mann tauscht alte gegen neue Schuhe

Ein Ladendetektiv hat in einem Outlet-Center im Olympiaring in Herzogenaurach am Sonntagnachmittag um 16 Uhr einen 27-jährigen Mann mit einem neuen Paar Schuhen an den Füßen ertappt. Der Mann hatte am verkaufsoffenen Martini-Sonntag seine abgetragenen gegen neue orangefarbene Sportschuhe ausgetauscht und die alten im Karton ins Regal zurückgestellt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf knapp 50 Euro.