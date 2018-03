Junger Hüpfer siegt im alten Land

Für Phillip und Andreas Köberlein aus Bösenbechhofen bei Höchstadt ist ein Traum wahr geworden. Vater und Sohn nahmen gemeinsam am Hamburger Halbmarathon durch die Elbmarsch namens "Altes Land" teil. Den Anfang machte der elfjährige Phillip im Trikot der TS Herzogenaurach beim 1,2 Kilometer langen Juniormarathon. Nach nur 4:31 Minuten lief er mit einem Vorsprung von zwölf Sekunden auf seinen ersten Verfolger als Gesamtsieger in die CU-Arena Süderelbe ein, wo er von den zahlreichen Zuschauern mit viel Applaus empfangen wurde.

Die 21,1 Kilometer des Halbmarathons nahm im Anschluss Andreas Köberlein, ebenfalls im TSH-Dress, in Angriff und lief nach 2:07:29 Stunden als 23. seiner Altersklasse geschafft, aber glücklich über die Ziellinie. Damit sich die weite Anreise lohnte, ging Phillip noch auf die Fünf-Kilometer-Strecke, die er in einer Zeit von 23:26 Minuten ebenfalls als Altersklassensieger verließ.