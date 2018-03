Junge Rauschgift- Konsumenten

Bei insgesamt zehn Personen spürten Fahnder der Bamberger Polizei am Wochenende Rauschgift auf: Die jüngste Konsumentin war eine 13-Jährige aus dem Landkreis. Hotspot in der Nacht war eine Diskothek im Bamberger Osten. Hier wurden bei zwei Personen Kleinmengen zum Eigengebrauch sichergestellt. Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis hatte insgesamt sechs Gramm Amphetamin in gleichmäßigen Verpackungseinheiten. Er wird wegen Rauschgifthandels angezeigt.