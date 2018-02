Junge Polizeianwärter spenden 1000 Euro für OB-Hilfsfonds

Der Leiter des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei in Bamberg, Thomas Lehmann, hat zusammen mit Seminarleiter Dirk Klemm und neun jungen Anwärtern im ersten Dienstjahr Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) einen Spendenscheck über 1000 Euro für seinen Hilfsfonds "Gemeinsam helfen für Bamberg" überreicht. Starke in der Pressemitteilung aus dem Rathaus: "Die Bundespolizei stärkt mit ihrer Spende den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt. Für diese tolle Unterstützung bin ich sehr dankbar." In der Weihnachtszeit hatte die Bundespolizei wieder einen Aufruf zur Spende für einen sozialen Zweck gestartet, dem zahlreiche junge Polizistinnen und Polizisten im Bamberger Aus- und Fortbildungszentrum gefolgt sind. Die so zusammengekommenen 1000 Euro sollen nun bedürftigen Mitbürgern zugutekommen. Laut OB wurden zwischen September 2016 und Februar 2018 insgesamt rund 81 000 Euro gespendet, knapp 23 000 Euro davon seien bereits ausgeschüttet worden sind.

Besonders erfreut zeigte sich Starke über die Tatsache, dass sich die Auszubildenden, die aus dem ganzen Bundesgebiet stammen, in Bamberg sichtlich wohlfühlen. Momentan durchlaufen 1767 junge Anwärter die Ausbildung im Aus- und Fortbildungszentrum Bamberg. Im März dieses Jahres werden rund 500 Anwärter neu eingestellt und im September schließlich wird die bisher geplante Maximalstärke mit knapp 2700 Auszubildenden erreicht sein. red