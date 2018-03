Junge Musiker geben ein Symphoniekonzert

In der Woche vor Ostern kommen junge Musiker aus ganz Oberfranken zu einer Probenwoche in Weißenstadt zusammen und erarbeiten unter professionellen Bedingungen ein anspruchsvolles Konzertprogramm. Eins der Osterkonzerte findet am Sonntag, 1. April, im Kongresshaus Rosengarten (Berliner Platz 1) in Coburg statt. Gespielt wird unter anderem die Nußknacker-Suite op.71 von Tschaikowsky und das Konzert für Oboe und Orchester C-Dur von Mozart. Dirigent ist Till Fabian Weser von den Bamberger Symphonikern. Beginn ist um 17.30 Uhr. Eintrittskarten gibt an der Abendkasse. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. red