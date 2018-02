Junge Mitglieder gesucht

Ein Treffen des Ehrenrats der Europa-Union mit dem Kreisvorsitzenden Hans-Dieter Scherpf zur Jahreswende gehört mittlerweile schon zu den festen Terminen. Die besondere Bedeutung der Senioren in dem rund 430 Mitglieder zählenden Verband hob der Sprecher des Ehrenrats, Dr. Winfried Benner hervor.

2017 sei kein Streitfall zu schlichten gewesen. Kreisgeschäftsführer Rudi Romanczyk erläuterte die Alterstruktur des Vereins und wies darauf hin, dass auch in der Europa-Union die Jüngeren in der Minderheit sind, wie es in vielen Vereinen zur Zeit der Fall ist. Daran gelte es, in Zukunft zu arbeiten.



Reisen, Vorträge

EU-Kreis- und Bezirksvorsitzender Hans-Dieter Scherpf und der stellvertretende Landesvorsitzende Edgar Hirt informierten den Ehrenrat über die rund 60 Veranstaltungen und Ereignisse des Jahres 2017 im Kreisverband Hammelburg.

Für ganz Europa sei das Jahr 2017 mit dem Zustrom der Flüchtlinge, den Terroranschlägen und dem politischen "Rechtsruck" in eingen Ländern der EU eine unheimlich große Herausforderung gewesen, sagte Hans-Dieter Scherpf. Diese Probleme würden die europäischen Länder auch noch in der Zukunft beschäftigen.

Auch für 2018 seien bei der Europa-Union wieder interessante Reisen, Tagesfahrten und Vorträge geplant. Dazu gehören gesellige Treffen wie zum Beispiel Kegeln, Kartenspielen und Wandern. Die Reisen in diesem Jahr führen zur Tulpenblüte nach Holland, nach Montenegro, sowie auf die Insel Rhodos. Diese Veranstaltungen seien schon seit einiger Zeit voll ausgebucht.



Kerstin Westphal kommt

Die Jahresmitgliederversammlung des EU-Kreisverbandes Hammelburg ist für 23. Februar in Obererthal geplant, wozu als Referentin die Europaabgeordnete Kerstin Westphal gewonnen werden konnte, informierte Hans-Dieter Scherpf.

Der Arbeitskreis "Politik und Gesellschaft" (APG) unter der Leitung von Dieter Galm und Edgar Hirt und der Mitarbeit von Dr. Reinhard Schaupp als Referent habe auch in diesem Jahr wieder sehr interessante Vorträge für Europa-Stammtische und Frühschoppen organisiert.



Rund 70 Theaterabos

Und die Theatergruppe der Europa-Union Hammelburg unter Leitung von Ingrid Scherpf hat in dieser Saison wieder rund 70 Abos für verschiedene Veranstaltungen im Theater Schweinfurt gebucht. red