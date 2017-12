Auf die Gefahr im Straßenverkehr aufmerksam machen und dabei nichts beschönigen - das möchte der ADAC Nordbayern mit seiner Wanderausstellung "Schatten - Ich wollte doch leben" bezwecken.

Vom 25. September bis 6. Oktober befindet sich die Ausstellung in der Hans-Wilsdorf-Schule, der Staatlichen Berufsschule in Kulmbach. Sechs lebensgroße, geschwärzte Figuren wurden im Foyer aufgestellt. Jede Silhouette steht für einen jungen Menschen, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Die Idee dahinter stammt von Kommunikations-Designerin Marlene Schlund, die sie für eine Ausschreibung des Innenministeriums entwickelt hat.



Keine fiktiven Fälle

"Besonders betroffen macht die Tatsache, dass es sich hierbei nicht um fiktive Fälle handelt, sondern sich jeder Unfall tatsächlich so ereignet hat", erklärt Thomas Dill, Vorstandsmitglied Verkehr, Technik und Umwelt des ADAC Nordbayern. "Die Texte auf den Schatten-Figuren erzählen die überaus tragischen Schicksale der Toten."

Der Zweck hinter der Aktion: Schüler für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren. Denn das Risiko, tödlich zu verunglücken, sei bei jungen Fahrern laut Dill fast doppelt so hoch wie bei anderen Verkehrsteilnehmern.

Stefan Schaffranek, Zweiter Bürgermeister der Stadt Kulmbach, kann dies nur bestätigen: "Man fährt in jungen Jahren anders Auto als später. Anfangs überschätzt man sich häufig."

Landrat Klaus Peter Söllner empfindet die Ausstellung als "willkommene Bereicherung": "Es wird zwar viel in der Verkehrssicherheit und -erziehung getan, jedoch kann es nie genug sein. Unfälle sind immer schlimm, aber besonders tragisch sind sie bei jungen Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben. Diese Generation müssen wir gezielt ansprechen."

Studiendirektor Werner Feulner freut sich, dass die Ausstellung in seiner Schule Platz findet: "Verkehrssicherheit sollte in jeder Schule ein Thema sein", findet er.



Von Erfahrungen berichtet

Als Polizeioberrat Alexander Lang das Wort ergreift, wird es im kompletten Foyer vollkommen still. Keiner der anwesenden Schüler macht einen Mucks, denn Lang schildert aus eigener Erfahrung, wie es ist, den Angehörigen vom Tod des Kindes zu berichten. "Wenn das Kind über Nacht nicht heimkommt und am nächsten Morgen Polizei, Pfarrer und Rettungsdienst vor der Tür stehen, dann wissen die Eltern automatisch Bescheid. Manche wollen es nicht wahr haben, andere brechen völlig zusammen. Im späteren Gespräch bekommt man dann einen kleinen Einblick in das Leben der Verstorbenen, man erfährt etwas über die Persönlichkeit. Das ist selbst für einen Außenstehenden besonders schlimm. Man erfährt die Zukunftspläne, die der Verstorbene niemals in die Tat umsetzen kann. Ich bin selbst Vater einer Tochter - und da fragt man sich natürlich, was wäre, wenn sie nicht mehr zu mir zurückkommen würde."

Die Ausstellung möchte mit ungeschönten Schicksalen für einen verantwortungsvollen Umgang im Straßenverkehr sorgen, damit nicht noch mehr Kreuze die Straßenränder säumen - denn hinter jedem Kreuz steht eine Geschichte. Auch in anderen Schulen Nordbayerns wird es die Aktion in den nächsten Wochen geben.