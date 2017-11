Junge Fußballer beim Basketball

Ein besonderes Erlebnis hatte die U9-Fußballmannschaft des FC Zeil. Sie war zu einem Saisonspiel des deutschen Basketballmeisters Brose Bamberg in die Brose-Arena Bamberg eingeladen. Vor dem Spiel hatten die Kinder und ihre Begleiter laut FC-Angaben noch die Gelegenheit, die Halle zu erkunden. So kam man den Spielern des deutschen Meisters ganz nah. Am Spielfeldrand bestaunten die Kinder die Größe der Spieler. Das Spiel bot alles, was ein Basketballspiel ausmacht, und über einen Sieg, auch wenn er sehr knapp war, der Bamberger durften sich die Zeiler auch noch freuen. red