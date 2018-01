Junge Frau stirbt bei Unfall

Glatteis am Dienstagmorgen forderte ein Todesopfer. Eine 24-Jährige geriet auf der Staatsstraße bei Riedenberg in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Unfall erlitt die Frau tödliche, der Fahrer des zweiten Wagens schwere Verletzungen.

Entsprechend erster Ermittlungen der Polizei befuhr eine 24-Jährige gegen 6.20 Uhr die Staatsstraße in Richtung Bad Brückenau. Auf Höhe Riedenberg verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr.

Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn in diesem Bereich aufgrund überfrierender Nässe teils spiegelglatt. Ein 53-Jähriger, der mit seinem Audi in Richtung Wildflecken unterwegs war, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und rammte mit seiner Fahrzeugfront die Fahrerseite des Kleinwagens der Unfallverursacherin. Diese wurde daraufhin in ihrem Opel eingeklemmt und erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der Fahrer des anderen Autos wurde mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Neben den umliegenden Freiwilligen Feuerwehren war auch ein Notfallseelsorger an der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Bad Brückenau ermittelt, auch ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinzugezogen. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. pol