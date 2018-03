Junge Forscher gingen nicht leer aus

Das Gymnasium Casimirianum Coburg kann einen erfolgreichen Teilnehmer am Landesfinale vermelden. Der 17-jährige Max Zetzmann aus Kaltenbrunn konnte sich zwar nicht für den Bundeswettbewerb im Mai in Darmstadt qualifizieren, jedoch für seine Analyse sowie Anwendung von Einwegfunktionen als Beitrag zum Bereich Mathematik Preise einheimsen. Er erhielt den mit 100 Euro dotierten Sonderpreis Verschlüsselungstechnik der Hermann-Gutmann-Stiftung und ein Jahresabonnement der Zeitschrift "Spektrum der Wissenschaft". "Das Casimirianum gratuliert Max Zetzmann für seine Leistung", heißt es in einer Mitteilung des Gymnasiums.

Einen Sonderpreis Ökologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften - Mikrobiome erhielt auch Laura Holecek aus Bad Rodach (Gymnasium Alexandrinum Coburg), die sich mit ihrem Forschungsthema "Der Einfluss von VA-Mykorrhiza auf die Mineralstoffaufnahme von Paprika und Sommerweizen" im Bereich Biologie für den Bundeswettbewerb qualifizieren konnte (wir berichteten).

Nicht leer gingen auch Julian Feuerpfeil und Aurelius Scheer aus der Gemeinde Itzgrund (beide Gymnasium Alexandrinum Coburg) mit ihrem Chemie-Projekt "Alterung von Benzin - Wird Benzin schlecht?" aus. Sie dürfen sich über den mit 200 Euro dotierten Sonderpreis fossile Brennstoffe der Hermann-Gutmann-Stiftung freuen. An der Fraunhofer-Talent-School dürfen Jonas Göbel und Alicia Göbel aus Weidhausen (beide Gymnasium Ernestinum Coburg) teilnehmen, die zum Landeswettbewerb mit dem Thema "Smart Home - ein intelligenter Wasserhahn" angetreten waren. Die beiden können außerdem als Sonderpreis einen eintägigen Workshop im Google Office in München besuchen und erhalten 100 Euro von der Hermann-Gutmann-Stiftung. red