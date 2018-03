Junge Forchheimer trotzen internationaler Konkurrenz

An zwei Wettkampftagen maßen sich die Schwimmer des SSV Forchheim beim "International Swim Meeting" in Erlangen mit regionaler und sogar internationaler Konkurrenz der 34 teilnehmenden Vereine. Auf der 50-Meter-Bahn der Hannah-Stockbauer-Halle ertönte im Verlauf der Veranstaltung mehr als 2500 Mal das Startsignal.

Einige der Forchheimer zeigten sich in so guter Form, dass sie mit ihren Ergebniszeiten trotz der starken Gegner aus den Leistungszentren der Nachbarvereine Medaillen errangen. Viele ihrer Teamkameraden freuten sich über persönliche Bestzeiten oder zumindest Saisonbestwerte auf ihren Strecken. Angesichts der krankheitsbedingten Trainingspausen einiger SSVler in den vergangenen Wochen stimmten die Ergebnisse das Trainerpaar Birgit und Karsten Schmidt positiv für die Saison.

Hervorzuheben ist das Abschneiden des Nachwuchses aus der dritten Wettkampfmannschaft, den "Forchheimer Haien", in der der SSV die jüngeren Jahrgänge schrittweise ans Wettkampfgeschehen heranführt. Gemeinsam mit Fenja Ettinger, Paula Glöckl und Laura Lang (alle Jahrgang 2007) unterstützte Jannek Ettinger (2010) als jüngster Forchheimer Teilnehmer die "Großen" aus der ersten und zweiten Mannschaft. Alle Talente sammelten wichtige Erfahrungen. Jannek Ettinger schwamm in Erlangen sogar über 50 Meter Brust und Freistil auf den ersten Platz.

Unter den älteren Jahrgängen schnitt Paul Wehrmann (2002) besonders gut ab, der über 50 und 100 m Schmetterling sowie 50 m Freistil die Silbermedaille gewann. Jule Sturm (2001) durfte über 200 m Rücken und 50 m Freistil ebenso aufs Treppchen wie Niklas Schmidt (2004) über 50 m Brust und 100 m Rücken. Für beide gab es jeweils Silber und Bronze. Lukas Mursak (2005) wurde über 100 m Schmetterling Dritter.

Ebenfalls für den SSV Forchheim am Start waren Vera Ahlers, Ivan Chapuzot, Jule Dresel, Jana Eichenseher, Nina Hohenberger, Max Kisberi, Moritz Ludwar, Paula Pira, Leo Prechtel, Katja Schmidt, Oskar Schorr, Paula Schorr und Leo Stammler. mlu