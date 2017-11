Junge Familie hatte Glück

Die Glücksfee hat es richtig gut getroffen, denn ein Cybex-Kombi-Kinderwagen im Wert von 1250 Euroi ging an eine junge Familie aus Bayreuth. Das glückliche Händchen bei der Ziehung des Hauptgewinns der Lions-Benefiz-Tombola hatte der Nachwuchs der Familie selbst.

Am vergangenen verkaufsoffenen Wochenende, 4. und 5. November, fand im Bayreuther Rotmain-Center der alljährliche Medienflohmarkt des Lions-Clubs Bayreuth-Kulmbach statt. Die Veranstaltung, die sowohl am Samstag als auch am Sonntag stattfand, stieß an beiden Tagen auf riesiges Interesse bei der Bevölkerung.



Reinerlös über 6000 Euro

Mit dem Reinerlös von mehr als 6000 Euro fördert der Lions-Club Bayreuth-Kulmbach regionale Schulprojekte und unterstützt bedürftige Asylbewerber sowie das SOS-Kinderdorf in Immenreuth.

Den Gewinn an die junge Familie übergaben Lions-Präsident Michael Hohl und Projektleiter Manfred Dollinger. red