Junge Chöre zeigen "Kalif Storch"

Am zweiten Novemberwochenende entführen die jungen Chöre aus St. Heinrich in die Welt von 1001 Nacht. Dann nämlich bringen sie das Musical "Kalif Storch" auf die Bühne des Pfarrheims St. Heinrich. Kalif Chasid und sein Großwesir verwandeln sich mit Hilfe eines Zauberpulvers in Tiere, können deren Gespräche verstehen und stürzen sich begeistert in das Abenteuer ihres Lebens. Doch dummerweise vergessen sie das Zauberwort, mit dem sie sich wieder in Menschen zurück verwandeln können.

Die Aufführungen des Kinder- und Jugendchores "Die Heinrichsspatzen" sowie des Gospelchores "The next sparrows generation" finden am Freitag, 10. November, um 19.15 Uhr, am Samstag, 11. November, um 17 Uhr sowie am Sonntag, 12. November, um 15 Uhr im Pfarrheim St. Heinrich, Eckbertstraße 30 in Bamberg, statt. Restkarten sind - solange der Vorrat reicht - an der Abendkasse erhältlich. red