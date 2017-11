Jungbürger dürfen mitreden

Am kommenden Donnerstag, 9. November, findet in Oberhaid wieder eine Jungbürgerversammlung statt. Dabei werden Erster Bürgermeister Carsten Joneitis, Jugendpfleger Olli Schulz sowie die Jugendbeauftragten der Gemeinde den Kindern und Jugendlichen Rede und Antwort stehen. Die Jungbürgerversammlung soll ihnen zeigen, dass Politik nichts Abstraktes ist und auch nicht weit entfernt passiert, sondern dass jeder in einer Demokratie ein Mitspracherecht und Recht auf freie Meinungsäußerung hat. Es geht ausschließlich um die Wünsche, Sorgen und Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen.

Die Veranstaltung findet ab 17.30 Uhr in der Schulaula der Grund- und Mittelschule statt. Dabei werden auch die sich im Rohbau befindlichen Jugendräume an der Schule besichtigt.

Anschließend gibt es für die Kids Pizza, Getränke, Popcorn sowie einen Film.

Um die Teilnahme an der Veranstaltung so einfach wie möglich zu machen, werden Busse eingesetzt, um die Kinder zu transportieren. Busabfahrtszeiten sind 17.15 Uhr am Dorfplatz Staffelbach und 17.20 Uhr am Dorfplatz Unterhaid. red