JuLis fordern "Digitalführerschein" für Lehrer

Die Jungen Liberalen (JuLis) im Landkreis Erlangen-Höchstadt haben sich am Wochenende zu einer Mitgliederversammlung in Baiersdorf getroffen. Wie es in einem Pressebericht heißt, wurde dort das engagierte Neumitglied Simon Hestermann (19, Aurachtal) als Beisitzer in den Vorstand der FDP-Jugendorganisation gewählt. Der selbstständige Medienexperte werde das bestehende Vorstandsteam zukünftig projektbezogen ergänzen.

Außerdem beschlossen die JuLis die Forderung nach einem "Digitalführerschein" für alle Lehrer. Konkret soll es einen Kompetenztest am Schuljahres-ende zu allgemeinen und fachspezifischen Fragen der Digitalisierung geben, dem bei Nichtbestehen eine Fortbildung folgt. "Mit der Digitalisierung erleben wir gerade einen fundamentalen Wandel, der alle Lebens- und Fachbereiche betrifft. In den Schulen merkt man davon aber wenig. Manche Lehrer legen immer noch ihre über 20 Jahre alten Folien auf den Overhead-Projektor und glauben, Digitalisierung sei etwas, das nur den EDV-Beauftragten betrifft", so der JuLi-Kreisvorsitzende André Wilfer. Er erklärt weiter: "Der Unterricht aller Fächer muss endlich methodisch und inhaltlich am Puls der Zeit sein."

Hierzu ist nun ein Antrag auf dem Landeskongress der Jungen Liberalen Bayern am 18. November eingereicht. Darüber hinaus möchten die JuLis mit ihrer FDP-Kreistagsfraktion diskutieren, wie die Digitalkompetenz der Lehrer gestärkt werden könne und ob ein Pilotprojekt im Landkreis möglich sei. red