Jugendwehr holt Bezirkssieg

Erfreuliches gibt es von der Jugendfeuerwehr zu berichten: Bei der Teilnahme am Bezirksjugendleistungmarsch erreichten die beiden Mannschaften den ersten und den 15. Platz. Auf Platz zwei folgte die Jugendfeuerwehr Marktleugast, den dritten Platz sicherte sich die Jugendgruppe aus Helmbrechts. Ausrichter war die Feuerwehr Marktredwitz.

Das viele Üben im Vorfeld und das große Engagement der Oberhaider Jugendfeuerwehrler zahlte sich heuer aus. Die jeweils aus vier Jugendlichen bestehenden Wettbewerbsmannschaften mussten an zwölf Wertungsstationen ran und zeigten eine Spitzenleistung. So galt es, in engen zeitlichen Limits bei Aufgaben wie dem Aufbau eines Löschangriffs, der Knotenkunde oder der Beantwortung von Testfragebögen möglichst wenig Fehler zu machen. Außerdem erfolgte an einigen Stationen zusätzlich eine Zeitwertung. Die am Ende addierten Zeitwertungen führten mit dazu, dass die Gruppe Oberhaid 1 (Katja Simon, Manuel Geus, Daniel Pflaum, Kevin Ullrich) gegenüber der mit ebenfalls nur zwei Fehlerpunkten gleichauf liegenden Gruppe aus Marktleugast knapp die Nase vorn hatte und sich den ersten Platz sicherte. In der 24-jährigen Geschichte des oberfränkischen Bezirksjugendfeuerwehrleistungsmarsches war dies aus dem Landkreis Bamberg bisher nur der Jugendfeuerwehr Litzendorf im Jahr 1999 geglückt.

Auch die Startergruppe Oberhaid 2 (Laura Karl, Christopher Erhardt, Finn Hoffmann und Sebastian Krug) erreichte mit dem 15. Platz ein gutes Ergebnis. Großer Dank und Anerkennung gebührt Jugendwart Georg Hahner, der einmal mehr mit seinem Betreuerteam auch in die Vorbereitung des Wettkampfes sehr viel Zeit investierte. red