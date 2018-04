Jugendspirituelles Zentrum für "Kronach leuchtet"

Gott und Adam halten Arm und Hand aufeinander zugestreckt (siehe Bild rechts). Ihre Zeigefinger kommen sich so nah, als würden sie sich gleich berühren: "Die Erschaffung Adams" ist das berühmteste Fresko der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Der Ausschnitt mit der angedeuteten Berührung wird heuer zehn Nächte lang als Illumination in Rahmen von "Kronach leuchtet" zu sehen seien. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Kronach und Teuschnitz wird diese Szene als Lichtpunkt "Geist reich(t)" auf den Doppeldeckerbus des Jugendspirituellen Zentrums projizieren. Zu finden ist die Illumination am Melchior-Otto-Platz.

Wo berührt mich der Geist in der modernen Zeit? Wo finde ich Zeit zum Abschalten? Was begeistert mich? Diesen und ähnlichen Fragen möchte der BDKJ - so Bildungsreferent Andy Fischer sowie der Referent für Glaubensbildung und Leiter des Jugendspirituellen Zentrums, Bernd Sorgenfrei - mit der Lichtinstallation nachgehen. Ausgangsbasis ist das Jugendspirituelle Zentrum - ein seit 2015 am Schulzentrum stationierter Doppeldeckerbus, der illuminiert werden soll. Außen wird mit Leuchtdraht und LED-Vorhängen gearbeitet. "Im Bus werden in Kooperation mit dem Kreisjugendring Kronach die Ergebnisse des diesjährigen Jugendpreises vorgeführt. Wir möchten ein medial meditatives Angebot bieten und die Besucher dazu einladen, die kurzen Sequenzen und Videos auf sich wirken zu lassen", erklärt Fischer. Die Umsetzung und die nötige Technik dazu kosteten leider viel Geld. Der Vorteil dieser Neuanschaffung sei, dass diese anschließend den Jugendgruppen, Verbänden, Schulen und Institutionen weiterhin zur Verfügung stehen würde und sie diese für ihre Projekte verwenden könnten.

Bereits bislang beteiligte sich der BDKJ Kronach und Teuschnitz des Öfteren bei der in "Kronach leuchtet" eingebetteten "Nacht der Kirchen". Das angebotene spirituelle Angebot war stets gut besucht.

Die Projektidee, das Jugendspirituelle Zentrum zehn Tage lang der Öffentlichkeit als einen Ort der Jugend während des Lichtevents zu zeigen, sei relativ schnell geboren gewesen. "Den 100 000 Besuchern wird so gezeigt, dass es im Landkreis Kronach eine gelebte und "leuchtende" Jugendarbeit gibt", zeigen sich die Beiden voller Vorfreude. Die Vielfältigkeit der Jugendarbeit, deren Notwendigkeit und Bedeutung könne der Öffentlichkeit so auf eine ganz neue Art näher gebracht werden. Als Grundlage dient der Ausschnitt der sich entgegenstreckenden Hände von Adam und Gottvater. Die Szene beinhalte viel, was Jugendarbeit ausmache: Was berührt mich als Jugendlicher? Wo wird mir geholfen? Wo kann ich tatkräftig mitarbeiten? Die Szene soll auf Maschengewebe gedruckt werden - in der Größe, dass eine Seite des Jugendspirituellen Zentrums damit bedeckt wird.

Mithilfe der Leinwand können Interessierte aus der Jugendarbeit eigene Maßnahmen im Bereich der Medienpädagogik durchführen und deren Ergebnisse außergewöhnlich präsentieren. Auch in Schulen könnten diese Materialien zum Einsatz kommen - beispielsweise zur Projektvorführung von P-Seminaren. Jugendgruppen der Musikvereine könnten ihre Auftritte medial aufwerten wie auch soziale Einrichtungen. Der Jugendpreis des Landkreises könnte jedes Jahr eine Lichtinstallation bei "Kronach leuchtet" sein - als Anerkennung gegenüber den teilnehmenden Gruppen für deren große Mühen. Man hofft nun auf großherzige Spender und Sponsoren dieser teuren, aber nachhaltigen Anschaffung. hs