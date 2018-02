Jugendschutz auch an den närrischen Tagen

Kein Alkohol, keine Zigaretten



red



Das Jugendamt des Landkreises Bad Kissingen weist Faschings-Veranstalter und "Narren" darauf hin, dass die jugendschutzrechtlichen Vorschriften auch in dieser Zeit gelten. Auch den Teilnehmern an Umzügen sollte bewusst sein, dass sie die Jugendschutzbestimmungen einhalten müssen. Dies gelte insbesondere bei der Abgabe von alkoholischen Getränken. Speziell Liköre und Schnäpse dürfen nicht an Kinder und Jugendliche abgegeben werden. Weiterhin müssten Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen und sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein.Es gebe viele geeignete Maßnahmen, um zu verhindern, dassMinderjährige sich und andere gefährden. Aus jugendlicher Sicht möge es vielleicht "hip" und "cool" sein, seine Trinkfestigkeit unter Beweis zu stellen,jedoch könne dieser vermeintliche Spaß bitter enden.Das Jugendamt appelliert daher an alle Beteiligten, maßvoll und verantwortungsbewusst mit dem Thema "Alkohol und Fasching" umzugehen.In diesem Zusammenhang sei insbesondere relevant, dass sich Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren auf öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person nicht aufhalten dürfen. Auch dürfen in der Öffentlichkeit hochprozentige Getränke an Kinder und Jugendliche weder abgegeben noch von ihnen konsumiert werden. Dasselbe gilt für Tabakwaren, nikotinhaltige Erzeugnisse, E-Zigaretten/E-Shishas (auch nikotinfrei). Auch die Abgabe von Bier, Wein, Sekt oder Biermixgetränken an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist generell nicht erlaubt.Zuwiderhandlungen gegen das Jugendschutzgesetz werden als Ordnungswidrigkeit verfolgt und mit einer Geldbuße von bis zu 50 000 Euro geahndet, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Die Ahndung sei nicht auf Gewerbetreibende oder Veranstalter beschränkt. Auch der Teilnehmer bei einem Faschingsumzug, der einem Minderjährigen einen Schnaps ausschenkt, begehe eine Ordnungswidrigkeit, die sanktioniert werden kann.Für weitere Fragen steht Daniel Rabea, Tel.: 0971/801 70 13 sowie die Polizeiinspektion in Bad Kissingen zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.jugendschutz.landkreis-badkissingen.de