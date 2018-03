Jugendschöffen für Sitzungsperiode 2019 bis 2023 gesucht

Die Voraussetzungen





Am 31. Dezember 2018 endet die fünfjährige Amtszeit der Jugendschöffen. Der Präsident des Landgerichts Coburg hat gebeten, für den Landkreis und die Stadt Coburg jeweils eine Vorschlagsliste für Jugendschöffen für die Sitzungsperiode 2019 bis 2023 auszustellen.Der Landkreis und die Stadt Coburg rufen interessierte Frauen und Männer auf, sich für dieses verantwortungsvolle Ehrenamt zu bewerben. Die Jugendschöffen wirken bei den Strafverfahren des Jugendschöffengerichts am Amtsgericht Coburg sowie bei der Jugendkammer beim Landgericht Coburg mit.Das Schöffenamt verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und körperliche Eignung. Darüber hinaus sollen Bewerber soziales Verständnis, Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen besitzen. Jugendschöffen sollten zudem auch zur Erziehung befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein.Wer Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit hat, muss einer Pressemitteilung zufolge• die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,• über Erfahrungen in der Jugendhilfe verfügen,• im Landkreis Coburg oder in der Stadt seinen Wohnsitz haben und• zu Beginn der Amtsperiode am 1. Januar 2019 mindestens 25, aber noch nicht 70 Jahre alt sein.Neben der Meldung durch die Gemeinden im Landkreis können sich Bürger, die Interesse an diesem Ehrenamt haben, schriftlich oder persönlich beim Landratsamt Coburg, Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Lauterer Straße 60, 96450 Coburg, oder bei der Stadt Coburg, Amt für Jugend und Familie, Steingasse 18, 96450 Coburg, bewerben.Der Ausschuss für Jugend und Familie des Landkreises Coburg beziehungsweise der Jugendhilfesenat der Stadt wird die Bewerbungen und Vorschläge prüfen und über die Vorschlagsliste beschließen. Einzelmeldungen für das Amt eines Jugendschöffen sind bis 29. März 2018 möglich. Weitere Auskünfte erhalten an diesem Ehrenamt interessierte Frauen und Männer im Servicebüro des Fachbereichs Jugend, Familie und Senioren im Landratsamt, Telefon 09561/514-148, und vom Amt für Jugend und Familie der Stadt Coburg, Telefon 09561/89-1511.Auf der Internetseite des Landkreises Coburg www.landkreis-coburg.de finden Interessierte unter der Rubrik "Gesellschaft, Bildung & Gesundheit", "Jugend", das Informationsblatt sowie das Bewerbungsformular für die Schöffenwahl 2018.