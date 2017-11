Jugendlicher stiehlt Alkohol

Am Dienstagabend wurde ein 17-Jähriger in einem Verbrauchermarkt in der Hartmannstraße dabei beobachtet, wie er eine Flasche Bacardi im Wert von 17 Euro in seine Tasche steckte und das Geschäft verließ, ohne diese zu bezahlen. Auf legale Art und Weise wäre er gar nicht an den Alkohol gekommen, da er noch zu jung ist. pol