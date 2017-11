Jugendliche demolieren Auto

Ein geparkter Pkw in der Weinbergstraße in Hohn wurde am Samstagmorgen gegen 3 Uhr mutwillig beschädigt. Aus einer Gruppe von vier Jugendlichen trat einer im Vorbeilaufen an den linken Außenspiegel eines Ford Fiesta. Weiterhin wurde am Heckscheibenwischer die Abdeckung abgerissen. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro, teilt die Polizei mit.