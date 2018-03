Jugendkreuzweg ging zu Herzen und unter die Haut

Die Jugendlichen aus der Pfarreiengemeinschaft Main-Steigerwald spürten dem Kreuzweg Jesu nach. Vier der Stationen wurden von einer Gruppe von zwölf Jugendlichen besprochen. Die jungen Leute hatten sich in mehreren Workshops, begleitet von der Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit im Dekanat Haßberge, intensiv Gedanken gemacht, die Gefühle Jesu auf diesem Weg in die Lebenswelt der Jugendlichen von heute zu übertragen. Der Weg führte durch die Stadt Eltmann und stoppte immer wieder an besonderen Plätzen.

Die Frage nach den Gedanken einer Mutter, die ihr Kind im Todeskampf oder in einer schwierigen Lebenssituation begleiten muss, wurde bei der Station "Jesus trifft seine Mutter" betrachtet. Die Sehnsucht nach der Nähe eines lieben Menschen, wenn das Leben aussichtslos erscheint, war spürbar. "Manche Gedanken und Stationen gingen bei mir ganz schön unter die Haut", bemerkte ein Jugendlicher. Eine Firmbewerberin meinte sichtlich ergriffen: "Ich musste bei der Station der Grablegung Jesu voll an die Beerdigung meines Opas denken. Ich schaute in dieses tiefe Loch und musste weinen."

Diakon Joachim Stapf und Jugendseelsorger Andreas Hartung begleiteten die Jugendlichen mit Psalmen, Gebeten und im Gespräch danach. Stapf erklärte: "Es war heute mit den über 100 jungen Menschen ein beeindruckender Kreuzweg. Die Gefühle der Jugendlichen an den Stationen berührten mich persönlich sehr." Auch die Erwachsenen, die den Weg mitgegangen sind, waren sehr bewegt von der Tiefe der Gedanken der Jugendlichen.

Eine besondere Bereicherung war die gesangliche Unterstützung durch Mitglieder des Jugendchores und die an den Stationen eingespielten modernen Songs durch Jugendseelsorger Andreas Hartung. Der Weg endete am Talblick der Wallburg mit einem gemeinsamen Vaterunser und dem allgemeinen Segen durch Vikar Hartung. rn