Jugendgruppe bastelte Osternester

Am Samstag haben insgesamt 18 Kinder und Jugendliche die Jugendgruppe des Obst- und Gartenbauvereins besucht. Die Stunde war sehr gut vom Betreuerteam vorbereitet, die Kinder und Jugendlichen bastelten aus verschiedenen Materialien wie Hasendraht, Moos, Ästchen und Frühjahrsblühern Nester und Körbchen.

Es entstanden tolle Ergebnisse, die die Kids voller Stolz mit nach Hause nahmen. Hier kann jetzt so manch ein Zwiebelchen langsam wachsen und viele klei ne Knospen bis Ostern zu blühen beginnen. Einen schönen Abschluss fand der Nachmittag, da sogar der Osterhase für alle im Georgi-Park eine Kleinigkeit versteckt hatte.



Nächstes Treffen am 7. April

Als nächstes plant der Obst- und Gartenbauverein eine Aktion für die ganze Familie. Am Samstag, 7. April, geht es unter der Leitung der Natur-, Landschafts- und Kräuterführerin Jutta Vogt hinaus in die Umgebung. Der Spaziergang führt zu heimischen Wildkräutern, Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Georgi-Halle.

Monika Wiesner, Vorsitzende der Obst- und Gartenbauer, weist darauf hin, dass wetterfeste Kleidung getragen werden sollte. Außerdem wäre es gut, wenn die Teilnehmer einen Be cher mitbringen, um die Kräuter darin zu sammeln. red