Jugendfeuerwehr Maroldsweisach mit Vorbildcharakter

Bei der Jahresversammlung der Jugendfeuerwehr Markt Maroldsweisach in der "Alten Schule" erinnerte Jugendwartin Susanne Eckl bei ihrem Rückblick vor allem an die Leistungsprüfung "Jugendflamme Stufe II", die "Blaulicht-Disco", den Gemeindefeuerwehrtag und das Zeltlager in Sulzbach. Besonders lobte sie, dass die Jugendlichen die Prüfungen zur Leistungsspange, der höchsten Auszeichnung in ihrem Bereich, erfolgreich abgeschlossen haben. Heuer soll es nur eine Jugendleistungsprüfung geben. Das Zeltlager wird ebenso angeboten wie die Ausbildung "Fahrzeugkunde" und der Wissenstest. Der Ausflug 2018 führt zum Freizeitpark Belantis bei Leipzig.

Für das Zeltlager gab Bürgermeister Wolfram Thein die Zusage, dass die Finanzmittel für ein neues Großzelt bereits im Haushaltsplan eingestellt seien. Thein lobte insbesondere das ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen, die in der Gemeinde Vorbildcharakter hätten. Er wies auf die "Bambini"-Gruppe hin, die als Pilotprojekt von der Hafenpreppacher Wehr eingeführt worden sei. Dort lernten bereits die Kinder spielerisch, wie man einen Notruf abgibt, sich bei einem Brand richtig verhält, bei kleinen Unfällen helfen kann und sich im Straßenverkehr sicher bewegt.

Kreisbrandmeister Andreas Franz und federführender Kommandant Wolfgang Harnauer machten ebenfalls Werbung für die Jugendfeuerwehr.

Diese wählte dann ihren Vorstand neu. Wiedergewählt wurden Jugendsprecherin Maria Eckl, Zweiter Jugendsprecher Justin Devlin und Schriftführer Paul Eckl. Neu im Amt ist Lorenz Appel als Kassierer. Als Beisitzer fungieren Sina Seits und Johannes Knauer. jf