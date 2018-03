Jugendarbeit steht im Mittelpunkt

Arthur Stollberger



Das erste Jahr ihrer Vereinstätigkeit als Vorsitzende der Nüdlinger Musikanten ließ Anke Stollberger bei der Jahreshauptversammlung im Proberaum Revue passieren. Neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern begrüßte sie Bürgermeister Harald Hofmann. In ihrem Rückblick ging sie auf den Beschluss der Vorstandschaft ein, aus dem "WIM-Projekt" ("Wir machen Musik") auszusteigen. Das gemeinsam mit der Musikschule Münnerstadt, der Gemeinde und dem Verein finanzierte Projekt habe leider im Hinblick auf den musikalischen Nachwuchs im Verein keinen Erfolg gehabt.

"Das Geld wurde nun in die eigene Nachwuchsarbeit gesteckt", sagte Vorsitzende Stollberger. Sie verwies auch darauf, dass man den Instrumentalunterricht mit eigenen Lehrern durchführe. Dass sich die Änderung bewährt habe, habe man beim Mitmachmusical "Ritter Trenck" erleben können. Die Begeisterung sei groß gewesen. Anke Stollberger bedankte sich beim Dirigenten Christian Metz und bei Sabrina Tischler, die sich um die Jugendarbeit kümmert.



Tatkräftig engagiert

Viel Arbeit machten sich Mitglieder des Vereins mit Renovierungsarbeiten des Proberaums. Bevor die Wände neu gestrichen wurden, wurde ein vergrößerter Stauraum geschaffen. Der Stärkung des Zusammenhalts diente ein Vereinsausflug.

Als sehr positiv beschrieb die Vorsitzende den gemeinsamen Christbaumverkauf mit dem Schützenverein. Sie dankte allen Helfern und lobte die kollegiale Atmosphäre bei der Aktion, die auch mit musikalischer Umrahmung durchgeführt wurde.

Anke Stollberger zeigte sich erfreut, dass das Maifest trotz ungünstiger Witterung doch ein finanzieller Erfolg wurde. Die Auftritte der "Los Bambinos" und der Nüdlinger Musikanten beim "Saale-Musicum" seien umfangreich vorbereitet worden. Die Besucherzahl habe jedoch enttäuscht.

Als Vereinsausflug sei für dieses Jahr eine Kanufahrt auf der Saale geplant. Die Renovierungsarbeiten im Proberaum müssten zum Abschluss gebracht werden. Beschlossen sei die Anschaffung von Dirndl-Trachten. In die Nachwuchsarbeit wolle man unter anderem mit Instrumentenkauf investieren. Erste "Sondierungsgespräche" hätten im Hinblick auf "ein großes Konzert" am 10. und 11. November 2018 stattgefunden. Es solle ein anspruchsvolles Programm vorbereitet werden.

In diesem Zusammenhang appellierte die Vorsitzende an jedes Mitglied, durch tatkräftige Mithilfe und regelmäßigen Probenbesuch zum gemeinsamen Erfolg beizutragen. Nur durch eine positive Einstellung sei die Herausforderung zu meistern.

Dirigent Christian Metz listete die einzelnen Auftritte der Musikanten auf, für die 32 Proben erforderlich waren. Beteiligt habe sich der Verein unter anderem beim Fest anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft Nüdlingen - Saint Marcel. Der Dirigent hofft, dass mit dem erneut geplanten Mitmachmusical ein "Schlüssel" für weitere erfolgreiche Nachwuchsgewinnung gefunden wurde. Wichtige Termine seien das am 8. Juli stattfindende "Saale-Musicum", das am 10. und 11. November geplante große Konzert und das Adventskonzert in der Nüdlinger Kirche. Der Dirigent bedankte sich für das Engagement der Musikanten im vergangenen Jahr. Kassier Michael Grom stellte den Kassenbericht vor und bedankte sich besonders bei Bürgermeister Harald Hofmann für die großzügige Unterstützung. Nach dem Bericht des Kassenprüfers Volker Schäfer gab es die einstimmige Entlastung. Bürgermeister Harald Hofmann war voll des Lobes und bedankte sich für die qualitativ hohen Leistungen der Nüdlinger Musikanten und der anderen kulturell aktiven Gruppen in Nüdlingen und Haard. Sie stellten "ein Aushängeschild" für die Gemeinde dar.