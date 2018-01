Jugend stellt sich dem Test

Am Samstag fand auf dem Sportplatz in Maroldsweisach die Endabnahme der Prüfung zur Leistungsspange der Jugendfeuerwehr im Landkreis Haßberge statt. Alle 29 anwesenden Teilnehmer bestanden die mehrteilige Aufgabe "mit Bravour", wie Kreisbransinspektor (KBI) Peter Hegemann bei seiner Schlussansprache versicherte.



Höchste Auszeichnung

Die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung, die ein Jugendfeuerwehrangehöriger erreichen kann. Sie wurde auf Empfehlung des Deutschen Jugendfeuerwehr-Ausschusses vom Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes gestiftet. Folgende Disziplinen müssen erfolgreich durchlaufen werden: allgemeiner Gesamteindruck, Auslegen einer Schlauchleitung als "Schnelligkeitsübung", Kugelstoßen, Staffellauf, Löschangriff sowie die Beantwortung von feuerwehrtechnischen Fragen und solchen des Allgemeinwissens.

Die Teilnehmer zur Schlussprüfung kamen aus den Jugendfeuerwehren Knetzgau, Maroldsweisach, Trossenfurt-Tretzendorf-Hummelmarter, Prappach und Zeil.



Die Jugend ist die Hoffnung

Nach Beendigung aller Prüfungsaufgaben richteten Bürgermeister Wolfram Thein, KBI Hegemann sowie Kreisjugendwart Johannes Krines einige Worte des Lobes und Dankes sowohl an die Verantwortlichen als auch an die erfolgreichen Jugendlichen, die abschließend mit der Leistungsspange der Jugendfeuerwehr ausgezeichnet wurden.

Dass sich die Teilnehmer auch in Zukunft bei ihren örtlichen Wehren engagieren, ist die große Hoffnung der Feuerwehrdienstaufsicht, das gilt vor allem für Kreisbrandmeister (KBM )Horst Klopf vom Inspektionsbereich Nord, der für Abnahme und Vergabe der Leistungsspange federführend ist.

Schließlich betonte auch Wolfram Thein, Bürgermeister des Marktes Maroldsweisach, in seinem kurzen Grußwort, dass die Jugendlichen "stolz auf die erbrachten Leistungen sein können".