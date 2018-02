Die traditionsreiche Matinee "Jugend spielt für Jugend" findet in diesem Jahr am Sonntag, 11. März, statt. Die Matinee im Landestheater beginnt um 11 Uhr. Sie bietet jungen Talenten die Gelegenheit, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Der Bogen der Darbietungen spannt sich von der Musik bis zum Tanz, vom Klavier bis zur Sportakrobatik. Eintrittskarten für "Jugend spielt für Jugend" gibt es im Vorverkauf in der Tageblatt-Geschäftsstelle und an der The aterkasse. ct