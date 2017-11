red



"Jugend musiziert" lädt Kinder und Jugendliche ein, mit ihrem Instrument oder ihrer Stimme die Konzertbühne zu betreten, sich dem Vergleich mit anderen zu stellen und von einer Fachjury bewertet zu werden. Sie beurteilt die musikalischen Leistungen, vergibt Punkte und Preise und bietet im Anschluss an das Wertungsspiel Beratungsgespräche an. "Jugend musiziert" 2018 ist ausgeschrieben für die Solo-Kategorien: Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und besondere Instrumente (Baglama, Hackbrett). Ensembles können in den Kategorien "Duo: Klavier und ein Streichinstrument", "Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier", Schlagzeug-Ensemble, Klavier vierhändig und "Besondere Ensembles" mit Werken der Klassik, Romantik, Spätromantik und der Klassischen Moderne teilnehmen.Die Anmeldung zu "Jugend musiziert" nimmt bis zum 15. November der Regionalausschuss am Wohnort entgegen. Das Formular für die Anmeldung findet man unter www.jugend-musiziert.org . Der Wettbewerb selbst startet im Januar. Wer einen 1. Preis mit Weiterleitung erhält, kann im März am Landeswettbewerb seines Bundeslandes teilnehmen. Die ersten Preisträger aller Bundesländer sind schließlich zum Bundeswettbewerb in die Hansestadt Lübeck eingeladen. Kontakt und Anmeldung über die Heinrich-Faber-Musikschule Lichtenfels an Reinhard Arnold, An der Friedenslinde 7, 96215 Lichtenfels.