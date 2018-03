"Jugend im Gespräch" bringt voran

Breiten Raum nahmen in der Sitzung des Gemeinderates Reckendorf die Berichte von Laura Galizia von Jam (Jugend-Arbeits-Modell) und von Franz Kuhn, Flüchtlingsbeauftragter in der Gemeinde, ein. So ist der Jugendtreff Reckendorf immer dienstags von 17 bis 19 Uhr für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren und mittwochs von 16 bis 18 Uhr in der "offenen Turnhalle" für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren geöffnet. Insgesamt 36 Besucher waren an den Öffnungszeiten im Jugendtreff. Tatkräftig halfen die Jugendlichen mit, im letzten Jahr den Jugendraum zu renovieren.



Skateranklage kommt

Neben dem "Wohnzimmer" gibt es auch eine Küche. Als Jam-Aktionen hob Laura Galizia Videodays, eine Rheinschifffahrt und den Jugendaustausch mit der Freiwilligen Feuerwehr Reckendorf hervor. Ein besonderes Highlight der Jam war die Veranstaltung der Gemeinde Reckendorf "Jugend im Gespräch". Dies habe, so Bürgermeister Manfred Deinlein (SPD), in der Gemeinde etwas bewirkt. Die Verwaltung bereite so derzeit die Realisierung der Skateranlage vor.

Der Flüchtlingsbeauftragte Franz Kuhn berichtete, dass derzeit im Reckendorfer Flüchtlingsheim 49 Personen aus acht Nationen, wie dem Irak, Syrien, Äthiopien, Mali, Nigeria und Eritrea, leben. Gut angenommen werde der Deutsch-Unterricht im Flüchtlingsheim für Frauen und Kinder. Die Kleiderkammer sei alle vier Wochen immer am dritten Mittwoch im Monat geöffnet, werde zurzeit schlecht angenommen. Der Gedankenaustausch mit den Flüchtlingen alle vier Wochen sei gut besucht.

Mit betreut werden auch Flüchtlingsfamilien in Gerach. Geplant ist am 8. Juni ein "Heimatabend" in der Synagoge, wo drei Flüchtlinge ihre Heimat vorstellen wollen und von ihrer Flucht erzählen werden. Demnächst startet ein Hauswirtschaftskurs im Flüchtlingsheim. Er wird vom Landratsamt Bamberg organisiert und ist verpflichtend.

Erfreuliches auch vom neuen Baugebiet "Knock". Hier seien, so der Bürgermeister, alle Bauplätze verkauft. Beschlossen wurde bereits, für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes die Grundflächenzahl von 0,3 auf 0,4 und die Geschossflächenzahl von 9,6 auf 9,8 zu erhöhen. Weiter ist geplant, die Ausgleichsfläche zu entfernen, um damit die Zufahrt von einem Baugebiet in das nächste zu ermöglichen. Diese Ausgleichsfläche wird bei einer Erweiterung des Baugebiets "Knock" wieder berücksichtigt. Der Gemeinderat billigte mit 9:3 diesen Entwurf zur Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Knock" und beschloss, damit das Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit und Behörden durchzuführen.



Neun weitere Bauplätze

Gespalten war der Gemeinderat bei der geplanten Erweiterung des Baugebietes "Knock" mit neun weiteren Bauplätzen. Bedenken waren nicht ausreichend dimensionierte Abwasserkanäle oder der Bau einer Westtrasse (Umgehung B 279), deren Verwirklichung aber noch nicht abzusehen ist. Mit 7:6 Stimmen billigte letztlich der Gemeinderat den Entwurf des Ingenieurbüros Göhring mit einer Erweiterung des Bebauungsplanes "Knock mit dem entsprechenden Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit und Behörden.

Einig war sich hingegen der Gemeinderat bei einem Zuschussantrag des Katholischen Pfarramtes St. Nikolaus für die Erweiterung der Bücherei mit neuen Medien. Hierfür gewährte der Gemeinderat einstimmig einen Zuschuss von 500 Euro.