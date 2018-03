Jugend hilft beim Mauern mit

Um Kosten bei der Einrichtung des Jugendraumes einzusparen, wird der Bauhof Installationsarbeiten ausführen und die Jugend beim Mauern selbst Hand mit anlegen. Die Raumgestaltung war mit Jugendlichen und dem Jugendreferenten des Gemeinderates, Christoph Göttel, abgestimmt worden. Bürgermeister Ralf Nowak (ULB) dankte für das Engagement und das Mitgestalten der Jugendlichen.

"Alles hat Priorität", meinte Architekt Günther Pollach bei der Ortseinsicht im Grundschulgebäude. Doch für eine dafür anfallende Summe in Millionenhöhe sind die im Kommunalinvestitionsprogramm Schule (KIP-S) bereitstehenden Mittel mit Sicherheit zu gering, waren sich Bürgermeister Nowak und Mitarbeiter Stefan Hofmann von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern einig. Deshalb einigte sich der Bauausschuss darauf, im Grundschulgebäude den Sanitärbereich zu sanieren und dafür einen Antrag einzureichen.

Der gesamte Bereich ist seit Erstellung Anfang der 70er Jahre nur geringfügig verbessert worden. Mit der Maßnahme verbunden werden soll auch ein barrierefreier Zugang zum Gebäude. Die Gesamtkosten dürften sich auf etwa 300 000 Euro belaufen, laut Hofmann eine realistische Summe, die, wenn das Vorhaben gut dargestellt wird, Chancen habe, in das KIP-S aufgenommen zu werden. Maßnahmen zu einer umfassenden energetischen Sanierung werde man bei der Beantragung aber auch darstellen.



Lange Reihe tiefer Schlaglöcher

Eine weitere Station der Ortseinsichten war der Ortsverbindungsweg am Aussiedlerhof Rügheimer. Dort beeinträchtigen auf mehreren hundert Metern tiefe Schlaglöcher den Verkehr. Laut Bauamt der VG dürften sich die Kosten auf etwa 60 000 Euro belaufen, wenn die 500 Straßenmeter fachgerecht und dauerhaft repariert werden sollen. Auf die Anlieger werden die Kosten, wie Bürgermeister Nowak erklärte, nicht umgelegt.

Die Ausführung soll "zeitnah" erfolgen. Auf Nachfrage von Markus Oppelt, wie lang das sei, antwortete Kollege Christoph Göttel: "Ein bis zwei Jahre." Der Bürgermeister ließ das so stehen.



Aufträge vergeben

Mehrere Auftragsvergaben beschloss der Bauausschuss, so für zehn Jahre Laufzeit die Beauftragung der Ablese- und Heizkostenabrechnung im Wohngebäude "Am Bauhof 1" an die Firma TVG, Kostenpunkt 2000 Euro. Für den Spielplatz in Kraisdorf wurde ein neues Kombigerät der Firma Espas ausgesucht. Es besteht aus Aluminium und Kunststoff und wird kaum Unterhaltskosten verursachen, stellte Bürgermeister Nowak dar. Die Kosten belaufen sich einschließlich der Montage auf 13 500 Euro. Die Farbgebung solle noch mit den Kraisdorfern abgestimmt werden, ebenso die notwendige Eigenleistung, die sie zugesichert haben.

Sowohl die Putz- und Malerarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Junkersdorf nach dem Einbau neuer Tore wie auch die Trockenbauarbeiten im Jugendraum Pfarrweisach (Deckenabhängung, Abkoffern der Installationswände) wird die Firma Martin aus Kraisdorf ausführen.

An der Einfahrt zur "Ecke" in Kraisdorf wird, wie Bürgermeister Nowak mitteilte, in Absprache mit der Polizei-Inspektion Ebern ein Verkehrsschild mit Hinweis auf eine Sackgasse angebracht. Immer wieder würden dort große Fahrzeuge hineinfahren, wie Anwohner berichtet hätten, und bekämen dann große Probleme.



Ärger mit der Telekom

Keine Einwände hatte der Bauausschuss gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes "An der Bischwinder Straße" des Marktes Burgpreppach und die Bauleitplanung der Stadt Seßlach (zwei Solarparks).

Auf Anregung von Josef Kneuer will Bürgermeister Nowak im Gemeinderat zur Abstimmung stellen, ob sich auch die Gemeinde Pfarrweisach an dem Protest der umliegenden Gemeinden gegen die mögliche Stromtrasse entlang der B 303 beteiligen soll.

Als sehr unbefriedigend wird, wie mehrere Ausschussmitglieder äußerten, die Ausführung der Bauarbeiten für den Breitbandausbau wahrgenommen. Der Bürgermeister versicherte, dass er bereits mehrfach bei der Telekom moniert habe, denn "Schäden tauchen überall auf, wo gebaggert wurde". Man könne sich vorstellen, eine Gutachterfirma für die Schadensfeststellung zu beauftragen, denn es seien jetzt schon Folgeschäden beispielsweise an Gehwegen abzusehen.

Für Freitag, 6. April, um 16.30 Uhr ist geplant, dass den Mitgliedern des Gemeinderates Arbeitsumfang und Tätigkeiten der Bauhofmitarbeiter vorgestellt werden.