Jugend befragt Kandidaten

In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Sportjugend und dem Jugendkulturtreff "Immerhin" (BDKJ) setzt der Stadtjugendring am heutigen Mittwoch um 19 Uhr seine Tradition des "PoliTalks" im Vorfeld von Bundestagswahlen fort. Thomas Silberhorn (CSU), Andreas Schwarz (SPD), Sebastian Körber (FDP), Lisa Badum (Bündnis 90/Die Grünen) und Sebastian Sommerer (Die Linke) haben ihr Kommen zu dieser jugendpolitischen Veranstaltung im "Immerhin", Dr.-von-Schmitt-Straße 20, zugesagt. Die Besucher können sich ein Bild davon machen, wer ihrem Denken mit klaren Aussagen und Stellungnahmen am nächsten kommt. Eintritt frei. red