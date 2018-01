Jürgen Klein führt die Sänger

Einen positiven Verlauf nahm die außerordentliche Mitgliederversammlung des Liederkranzes Redwitz. Nötig geworden war diese Versammlung, weil sich in der Jahreshauptversammlung vor zwei Wochen niemand bereiterklärt hatte, für das Amt des Ersten Vorsitzenden zu kandidieren. Vorsitzender Jochen Neumann hatte diese Amt zwölf Jahre bekleidet und aus Altersgründen aufgegeben.

Wahlleiter Horst Ladegast führte aus, dass der Liederkranz der älteste Gesangverein im Landkreis Lichtenfels sei. Es sei schade, dass gerade bei einem solchen Verein wegen Personalsorgen die Existenzfrage gestellt werden muss. Zumal es nicht nur um die Suche nach einem Vorsitzenden ging: In der Aussprache wurde klar, dass mit einem neuen Vorstand zwar alle Sänger weitermachen würden. Allerdings stelle auch der hohe Altersdurchschnitt ein Problem dar.

Schließlich stellte sich Jürgen Klein als Vorsitzender zur Verfügung und für Schatzmeister Klaus Lorper, der sein Amt nach über 50 Jahren aufgab, sprang Elvira Ludwig in die Bresche. Die übrigen Posten: Zweiter Vorsitzender ist Stefan Müller, Schriftführer Wernfried Mitlacher, Zweiter Schriftführer Michael Pülz, Zweite Schatzmeisterin Andrea Blomenhofer, Ausschussmitglieder sind Ingrid und Rainer Scholz, Andrea Gänslein, Michael Pülz, Günter Kohles und Roland Pfeiffer. Als Rechnungsprüfer fungieren Horst Ladegast und Manfred Hofknecht, beide sind auch für das Notenmaterial zuständig.

Der neue Vorsitzende ermunterte die Sänger, weiterzumachen. Die nächste Chorprobe findet am heutigen Mittwoch im evangelischen Gemeindezentrum in Redwitz statt. rdi