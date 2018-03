Jürgen Glaw wird 70

Als im Jahre 1968 unter den strengen Augen des damaligen Gruppen-Obmanns Hans Beetz ein ehemaliger Fußballspieler seine Schiedsrichter-Prüfung erfolgreich absolvierte, ahnte wohl keiner der Beteiligten - geschweige denn der Prüfling Jürgen Glaw selbst -, welche jahrelange erfolgreiche Laufbahn ihm noch bevorstehen sollte.

Bereits fünf Jahre nach seinem Eintritt in die Schiedsrichter-Gruppe Coburg öffnete der damals 25-Jährige die Tore des Verbandes und leitete Spiele in der Landesliga. Durch herausragende Leistungen schaffte der gebürtige Niederfüllbacher 1974 den Sprung in die Bayernliga, die höchste Fußball-Amateurliga. Nach nur drei Jahren in der bayerischen Eliteklasse konnte er sich durch ständig überzeugende Leistungen zum Schiedsrichter-Kader des Deutschen Fußball-Bundes zählen.

Sechs stolze Jahre konnte der gelernte Maschinenschlosser als "Pfeifenmann" in der 2. Bundesliga fungieren. Unzählige Schiedsrichter-Einsätze in fast allen Stadien der Bundesrepublik sowie nationale und internationale Assistenten-Einsätze prägten die Höhepunkte seiner aktiven Laufbahn, ehe er sich im Jahre 1983 freiwillig aus allen Beobachtungsklasen zurückzog. Im Juni 1991 erklärte Jürgen Glaw seinen Rücktritt und beendete damit auch die Funkton als Schiedsrichter innerhalb der Gruppe Coburg. "Seine Verdienste um die Schiedsrichter-Gruppe Coburg werden der Vereinigung stets in dankbarer Erinnerung bleiben", heißt es in einer Pressemitteilung anlässlich des 70. Geburtstags von Jürgen Glaw am Ostersonntag. red