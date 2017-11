Jubilarin fühlt sich im Frankenwald wohl

Karl-Heinz Hofmann



Gerda Görisch feierte ihren 95. Geburtstag im ASB-Seniorenzentrum in Marktrodach. Die Jubilarin ist in Berlin geboren und in Potsdam aufgewachsen. Ein Urlaub im Frankenwald hat ihr so gut gefallen, dass sie bald mit ihrem Ehemann Helmut nach Wallenfels gezogen ist und hier viele Jahre im Frankenwald wohnhaft war. 2010 verstarb ihr Ehemann und sie musste weitere große Schicksalsschläge hinnehmen. Seit 2010 wohnt Gerda Görisch im ASB-Seniorenzentrum Marktrodach und wird hier liebevoll und gut gepflegt und versorgt, wie sie sagt. Hier hat sie ihren Humor wieder gefunden und ist aufgrund ihrer freundlichen Art beliebt bei Bewohnern und Personal.

Die Jubilarin konnte schon mit vier Jahren schwimmen und war eine gute Kanusportlerin. "Meine Eltern waren schon gute Wassersportler und ich fühlte mich schon als Kind und Jugendliche auf der Havel immer wohl", sagt sie lachend.

Zur Gratulation waren auch der weitere Stellvertreter des Landrats, Bernd Steger, Bürgermeister Norbert Gräbner und die Kreisvorsitzende im ASB-Kreisverband Kronach, Christa Steiger gekommen. Steger überbrachte die Glückwünsche auch von Landrat Klaus Löffler. Bürgermeister Norbert Gräbner wünschte weitere schöne Jahre in Gesundheit im ASB-Seniorenzentrum Marktrodach. Dem schloss sich ASB Kreisvorsitzende Christa Steiger ebenso wie die Einrichtungsleitung Anna Schneider und Pflegedienstleiter Patrick Barnickel für Personal und Bewohner des ASB Seniorenzentrums an.