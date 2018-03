Jubilare sind eingeladen

Die Pfarrei St. Bartholomäus lädt zur Jubelkommunionfeier ein. Alle, die vor 25 (1993), 40 (1978), 50 (1968), 60 (1958), 70 (1948), 75 (1943) und vor 80 (1938) Jahren in Rothenkirchen die Erstkommunion begangen haben, sind eingeladen. Der Festgottesdienst findet am Sonntag, 15. April, in der St. Bartholomäus-Kirche um 9.30 Uhr statt. Zuvor treffen sich die Jubilare am ehemaligen Gasthaus Treuner zum gemeinsamen Einzug in die Kirche. Die Jubilare melden sich bei Hans Möckel (Tel. 09265/1427) oder im Pfarrbüro (Tel. 09265/207) an. red