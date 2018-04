Jubilare halten mit dem Herrn Mahl

Das Jubiläum der Erstkommunion vor 25, 40, 50, 60 und 70 Jahren feierten zahlreiche Gläubige der Pfarrei St. Bonifatius Breitenloh im Kronacher Stadtteil Gehülz. Den festlichen Gottesdienst, in dem traditionell an den Gang der Jünger nach Emmaus erinnert wird, wurde von Pater Viktor zelebriert. Festlich umrahmt wurde die Jubelkommunion von Dieter Völlmer an der Orgel und den Bergmusikanten Gehülz.

Foto: Rainer Glissnik