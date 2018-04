Jubilare erinnern sich an die Zeit der Erstkommunion

Am Ostermontag fand in der St.-Anna-Kirche zu Welitsch der Festgottesdienst zur Jubelkommunion, verbunden mit der Auferstehungsfeier, der Weihe der Osterkerze und der Erneuerung des Taufgelübdes statt. Zuvor trafen sich die Jubilare mit Pater Helmut Hagen und den Ministranten und mit den Aktiven des Musikvereins Pressig zur Kirchenparade am Gasthaus Müller.

Eingangs des Gottesdienstes nahm Pater Helmut Hagen die Weihe der Osterkerze vor und vom Docht derselben wurden dann die Kerzen der Jubilare, die vor 25, 40 und 50 Jahren zur Kommunion gingen, angezündet. In seiner Predigt verwies der Geistliche auf das gehörte Evangelium und betonte, dass die Jubilare auf viele Ereignisse in den verschiedensten Bereichen, verbunden mit Freude oder Trauer, in ihrem Lebensweg zurückblicken können. Der Geistliche ging eindrucksvoll auf die Situation der Kirche heute im Vergleich zu den Zeiten ein, in denen die Jubilare ihre Erstkommunion hatten. Die Sängerrunde Welitsch unter Leitung von Hans Brückner umrahmte den Gottesdienst mit den Liedern "Glaube, Hoffnung, Liebe" und "Danket dem Herrn". Die Pressiger Musikanten erfreuten danach alle Gottesdienstbesucher mit einem Ständela vor der Kirche. Wolfgang Leicht