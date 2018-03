Jubiläumskonzert des Musikvereins

Ein Jubiläumskonzert "40 Jahre Musikverein Ober-/Untereschenbach" findet am Samstag, 17. März, in der Eschenbachhalle Obereschenbach statt. Beginn ist um 19 Uhr. Das Konzert bildet den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem Kreismusikfest anlässlich des 40-jährigen Vereinsbestehens am 9. und 10. Juni. Die rund 50 Musiker haben die beliebtesten Stücke der letzten 40 Jahre für das Programm selbst ausgewählt.Außerdem werden Musiker durch den Nordbayerischen Musikbund und den Musikverein für langjähriges aktives Musizieren geehrt, ebenso gibt es Ehrungen für besondere Dienste um den Musikverein Ober-/Untereschenbach. sek