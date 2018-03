Jubiläumsfest mit den Urenkeln

Ende Februar feierte Erika Friedrich ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin wurde am 27. Februar 1928 in Coburg als Älteste von vier Geschwistern geboren. Ihre Kindheit in den Kriegsjahren verbrachte sie in der Bahnhofstraße. 1942 begann sie eine Ausbildung in der Schneiderei Grassmann und heiratete 1949 den Kfz-Elektriker Werner Friedrich, den sie schon seit ihrer Kindheit kannte. Aus der Ehe gingen die Kinder Herbert, Angela und Werner hervor.

Gemeinsam mit den Schwiegereltern bauten sie im Postgrund ein kleines Haus, in dem sie seit 1955 lebt. Viel Freude hat sie heute noch an dem großen Garten. Deshalb wartet sie auch sehnsüchtig auf den Frühling. Ihr Leben wurde durch zwei Schicksalsschläge geprägt. Im Alter von knapp 50 Jahren verstarb ihr ältester Sohn und vier Monate vor ihrer Eisernen Hochzeit ihr Ehemann. Erika Friedrich feierte bei guter Gesundheit ihren Geburtstag, zu dem auch sechs Enkel und vier Urenkel gratulierten. red