Jubiläumsfeier bei der Sängerlust

Auf ihr 65-jähriges Bestehen kann die Sängerlust Windheim zurückblicken. Die Feier dazu findet am Sonntag, 22. April, statt. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche. Anschließend stehen Mittagessen und ab 14.30 Uhr Ehrungen sowie ein Chorkonzert mit der Chorgemeinschaft Diebach, der Frauenschola Frankenbrunn, dem MGV Harmonie Obereschenbach und dem Gesangverein Hoffnung Untereschenbach auf dem abwechslungsreichen Programm. Ein Festbetrieb schließt sich an. sek