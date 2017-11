Jubiläumsfeier als kurzweiliges Vergnügen

Mit Sketchen, einem Männerballett und Live-Musik statt mit langatmigen Reden und einem trockenen Vortrag aus der Vereinschronik feierte der Tischtennisclub (TTC) Kienfeld sein 25-jähriges Bestehen. Dass das Konzept einer etwas anderen Jubiläumsfeier gut ankam, zeigte schon die Tatsache, dass die Tischreihen im Saal der Brauerei Zwanzger in Uehlfeld bis kurz vor Mitternacht voll besetzt waren.

Das kurzweilige Programm hatten der Vorsitzende Paul Frömel und der Kassier Stefan Schierer als die "Dorftratschn Stefanie und Paulinchen" eröffnet. In einem Sketch in bester "Waltraud und Mariechen"-Manier begrüßten die beiden auf humorvolle Art die Gäste, philosophierten über ihre Lieblings-Fußballvereine Bayern München und FC Nürnberg und erzählten, wie der TTC vor 25 Jahren entstanden ist. Das Geschehen rund um die Vereinsgründung selbst wurde dann in einer weiteren Einlage nachgespielt.

Mit Langhaarperücken auch optisch in das Jahr 1992 zurückversetzt, spielten sich Stefan Schierer und Andreas Hack ein paar Bälle zu und beschlossen dann, einen Verein ins Leben zu rufen, weil ihnen Tischtennis so großen Spaß macht. Bei der Umsetzung musste damals Fritz Großkopf helfen, natürlich ebenfalls langhaarig, denn "du bist doch Student, du musst doch wissen, wie man einen Verein gründet".



Mit drei Mannschaften aktiv

Wie sich der Tischtennisclub in den folgenden zweieinhalb Jahrzehnten entwickelt hat und wo er heute steht, erläuterte der Vorsitzende in seiner kurzen Ansprache. In sportlicher Hinsicht könne es sich sehen lassen, dass der kleine TTC Kienfeld seit vielen Jahren konstant mit drei Herrenmannschaften am Spielbetrieb teilnehme und sich die erste Mannschaft derzeit in der zweiten Kreisliga etabliert habe, während deutlich größere Vereine im Landkreis teilweise schon unter einem Mangel an Aktiven leiden müssten.

Dass der TTC aber viel mehr sei als ein Sportverein, beweise man unter anderem mit zwei Veranstaltungen, die man seit Jahren erfolgreich durchführt. Frömel erwähnte zum einen das Weinfest, das alljährlich bis zu 200 Gäste nach Kienfeld lockt, zum anderen die mit einem Spendenaufruf verbundene Christbaum-Sammelaktion, bei der alleine in den vergangenen drei Jahren rund 1500 Euro für einen guten Zweck zusammengekommen seien. "Um es in Tischtennissprache auszudrücken: Nicht den ersten Punkt muss man machen, sondern den letzten, und darin ist der TTC ziemlich gut", schloss der Vorsitzende.

Auch Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB) lobte das gesellschaftliche Engagement des Vereins in der Gemeinde und bestätigte seinen Vorredner in der Ansicht, dass Tischtennis in der öffentlichen Wahrnehmung teilweise zu Unrecht hinter dem großen Volkssport Fußball zurückstünde. Er selbst habe sich für einen ganz passablen Amateurspieler gehalten, gab Lottes schmunzelnd zu, bis er bei einem Training mit einigen TTClern gemerkt habe, dass das Spiel mit dem Zelluloidball ein anspruchsvoller Sport sei, der Technik und Fitness erfordere.

Nachdem der Bürgermeister gemeinsam mit dem Vorsitzenden und Sportwart Benedikt Brehm langjährige Mitglieder geehrt hatte, rundeten einige weitere Show-Nummern sowie Gitarrenmusik vom "Greuther Saitengwerch" den Abend ab. Für viele Lacher sorgten die Spieler der ersten Mannschaft, die als Männerballett den Song "Y.M.C.A." von der Band "Village People" einstudiert hatten und in entsprechenden Kostümen präsentierten. red