Jubiläums-Festumzug in neuer Aufmachung

Obwohl der fulminante Jubiläums-Festumzug "750 Jahre Mitwitz" schon mehr als ein Jahr zurückliegt, ist er noch lange nicht vergessen. Und weil er noch heute in aller Munde ist, ein kleines, jedoch fokusiertes Abbild der doch so ereignisreichen Mitwitzer Geschichte von 1266 bis heute, griff der Ortschronist der Marktgemeinde, Friedrich Bürger, die Gelegenheit beim Schopfe und stellte rund 200 Aufnahmen in einem farbigen DIN A4-Bildband zusammen, den er in einer begrenzten, veränderten und erweiterten Neuauflage herausgab.

Fotos vor allem von Walter Schmidtbauer, Mitwitz, Christiane Bürger, Erlangen, und Familie Dietzsch-Angermann aus der Partnergemeinde Ebeleben werden durch einen entsprechend kenntnisreichen Text von Friedrich Bürger untermalt, der die jeweiligen "Bilder bzw. Stationen des Umzugs" aus der vielfältigen Mitwitzer Geschichte ausgewählt hat. Nachdem im letzten Jahr schon eine etwas verkürzte Abbildung des Umzuges in einer DIN A5-Broschüre zu beziehen war, greift die jetzige Veröffentlichung weiter: mehr Farbbilder, verschiedene Perspektiven, zudem Aufnahmen vor und nach dem Umzug. Das Buch ist bei Friedrich Bürger in Mitwitz (Tel. 09266/8514) erhältlich und kostet 12 Euro. Zeitgleich hat der Autor das Buch "Mitwitz in Bildvergleichen" zum selben Preis herausgegeben, eine Gegenüberstellung von markanten Mitwitzer Bildaufnahmen von früher und heute.



"Erstes Exemplar für Bücherei"

Wie Bürger bei der Vorstellung der beiden Bücher in der Kreisbibliothek Kronach ausführte, werde er seine heimatgeschichtlichen Arbeiten grundsätzlich nur noch in Kleinstauflagen herstellen, wobei immer das erste Exemplar der Bücherei zugedacht ist. Somit hat die interessierte Öffentlichkeit jederzeit Zugang. red