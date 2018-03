Jubiläum war ein Höhepunkt

Sehr umfangreich war der Tätigkeitsbericht, den die Vorsitzende der Frauen Union (FU) Kirchehrenbach, Birgit Knörlein, in der Mitgliederversammlung vorlegte. Neben dem alljährlichen Schmücken des Osterbrunnens war eine Wanderung durch das Paradiestal einer der geselligen Höhepunkte. Bei der Landesversammlung in Ingolstadt war Kirchehrenbach ebenfalls vertreten.

Die Ehrung der Gründungsmitglieder anlässlich des 30-jährigen Bestehens, das zusammen mit dem CSU-Sommerfest gefeiert wurde, war laut Knörlein ein herausragendes Ereignis.

Schatzmeisterin Rosa Singer wies in ihrem Kassenbericht ein positives Ergebnis aus. Maria Trautner und Marianne Bail bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Bei den aktuellen Themen aus dem Gemeinderat interessierten vor allem die Schulentwicklung und ein Konzept für Senioren. CSU-Ortsvorsitzender und Zweiter Bürgermeister Michael Knörlein stand hier für Auskünfte zur Verfügung.

Für 25 Jahre Treue zur Frauen Union konnte Leni Willert geehrt werden. Auf stolze 50 Jahre Mitgliedschaft kann Gisela Pieger zurückblicken. Die beiden Vorsitzenden Birgit Knörlein und Maria Gebhard übergaben Urkunden und Blumen.

Mit einem Blick auf die bevorstehenden Terminen endete die harmonische Versammlung der Frauen Union. red