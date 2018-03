Jubel über den Bundessieg

Landes- und Bundessieger beim 64. Europäischen Wettbewerb mit dem Rahmenthema "In Vielfalt geeint - Europa zwischen Tradition und Moderne" gibt es am Gymnasium Alexandrinum Coburg. Schüler aller Altersstufen aus ganz Europa waren seit Schuljahresbeginn aufgerufen, sich kreativ mit aktuellen europäischen Themen auseinanderzusetzen.



Viel Fantasie bewiesen

Unter bayernweit mehr als 20 000 Teilnehmern waren zwölf Schüler des Gymnasiums Alexandrinum mit ihren gestalterischen Arbeiten als Landes- beziehungsweise Bundessieger erfolgreich. In Fotomontagen, Zeichnungen und Gemälden zeigten sie ihre Ideen zum Motto "Denk mal - worauf baut Europa", das Bezug nimmt zum Europäischen Kulturerbe-Jahr 2018. Besonders beliebt war in der Unterstufe das Thema "Abenteuer in Schlössern, Burgen und Gotteshäusern", bei dem Schüler der 5. bis 7. Jahrgangsstufe ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten. So manche Drachen und Sagenhelden tauchten in ihren Bildern plötzlich vor der Coburger Veste oder anderen herausragenden Architekturdenkmälern auf.

In der Oberstufe setzten sich die Schüler selbst mittels Bildbearbeitung am Computer als Porträt oder Sagengestalt in Szene. Das Thema lautete "Vom Hofmaler zum Selfie" und spannte damit einen großen Bogen von Selbstdarstellungen und Selbstinszenierungen früherer Epochen bis heute.

Nach der Gratulation durch den Schuleiter des Alexandrinums, Oberstudiendirektor Herbert Brunner, freuen sich die Siegerinnen nun auf einen schulfreien Tag, an dem sie zur Siegerehrung fahren und die Urkunden und Preise entgegennehmen werden. red