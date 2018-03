JU nominiert Max Stopfer

Der 20-jährige Maschinenbaustudent Maximilian Stopfer aus Herzogenaurach zählt zu den Kandidaten, die sich für die Junge Union (JU) bei den kommenden Wahlen um einen Platz im Bezirkstag bewerben. Daneben stehen die Unternehmerin Katharina Döbler (30) aus Bad Windsheim und der Jurist Sven Seeger (25) auf der Liste, die die beiden JU-Bezirksverbände Nürnberg-Fürth-Schwabach und Mittelfranken haben auf ihrer Klausurtagung im Kloster Schwarzenberg nominierten.

"Politisches Engagement ist die Triebfeder unseres Staates, unserer Demokratie und damit unseres ganzen Gesellschaftssystems. Deshalb ist es uns so wichtig, junge Menschen für die Politik zu begeistern. Und Begeisterung schafft man durch Teilhabe. Deshalb wollen wir junge Menschen in den Landtag und den Bezirkstag bringen", erklären die beiden JU-Bezirksvorsitzenden Konrad Körner und Johannes Eichelsdörfer.

Für den Landtag nominierte die JU MdL Andreas Schalk (33), Betriebswirt aus Ansbach, Cornelia Trinkl (36), Gymnasiallehrerin und stellvertretende Landrätin aus Röthenbach a. d. Pegnitz, Bastian Gebhardt (32), Polizeibeamter aus Stein, Andrea Beugel-Hilz (29), Industriekauffrau aus Erlangen und Daniela Eichelsdörfer (27), Lehramtsreferendarin aus Nürnberg.

"Im jetzt beginnenden Wahlkampf werden wir mit unseren JU-Listenkandidaten und JUDirektkandidaten in enger Abstimmung mit der ganzen CSU für ein möglichst gutes Ergebnis kämpfen", führt Eichelsdörfer aus. Fest steht aber jetzt schon: Die Liste der CSU wird jung!", so Körner. red