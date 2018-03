Josefverein blickt zurück

Der Josefverein Oberhaid lud zur Jahreshauptversammlung ins Pfarrheim ein, wo Erster Vorsitzender Peter Stark 46 anwesende Mitglieder begrüßte, darunter auch den Ersten und Zweiten Bürgermeister der Gemeinde, Carsten Joneitis und Peter Deusel.

In der Rückschau auf das vergangene Jahr stand der Vereinsausflug nach Kirchlauter im Mittelpunkt. Ein Höhepunkt in 2018 wird neben der Andacht im Klingental die Vereinsfahrt nach Bamberg sein. Ziel des Josefvereins wird dabei auch Scheßlitz mit seinem Ortsteil Schweisdorf sein. In dem Ort befindet sich eine Johanneskapelle, die früher bei Oberhaid stand und 1862 Stein für Stein nach Schweisdorf umgesetzt wurde.

Burkard Hümmer wurde für sein 25-jähriges Vereinsjubiläum geehrt. Peter Stark überreichte Urkunde und Anstecknadel.

In Zusammenarbeit mit der Maria-Betz-Stiftung regt ein Josefmitglied an, eine überlassene holzgeschnitzte Joseffigur zu den Monatstreffen in den Räumlichkeiten der Brauerei Wagner aufzustellen. red