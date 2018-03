Josef Gentil übergibt an Christian Lang

Der Nordbayerische Musikbund in Stadt und Landkreis Bamberg hat einen neuen Kreisdirigenten. Der langjährige Kreisdirigent Josef Gentil stellte im Rahmen der turnusgemäßen Neuwahlen sein Amt zur Verfügung und legte damit den Grundstein für eine abermalige Verjüngung des Kreisvorstandes. Nachfolger von Gentil wird der 37-jährige Christian Lang.

Insgesamt 14 Jahre lang leitete Josef Gentil das Kreisorchester des Nordbayerischen Musikbundes in Stadt und Landkreis Bamberg. Die Laudatio hielt die neue und alte Kreisvorsitzende Angelika Becher. Gentil arbeite bereits seit 17 Jahren im Kreisvorstand mit, davon drei Jahre als Jugendvertretung und 14 Jahre als Kreisdirigent, so Becher. Insgesamt hätten unter seiner Leitung über 20 Gemeinschaftskonzerte stattgefunden. Des Weiteren wurden zwei Gottesdienste im Dom gestaltet und das Kreisorchester nahm an zwei Orchesterwettbewerben teil. Insgesamt habe man acht Auftritte in der Konzerthalle bestreiten können. Insgesamt hat Gentil mindestens 14 Gemeinschaftschöre dirigiert. Lob und Dank für das ehrenamtliche Engagement von Gentil gab es auch von Landrat Kalb und von Staatsministerin Melanie Huml.

Sein Nachfolger ist Christian Lang (geboren 1981), der im Alter von neun Jahren seinen ersten Schlagzeugunterricht an der Kreismusikschule in Bamberg hatte und dort von 1999 bis zum Abitur 2001 die Förderklasse der Kreismusikschule besuchte. 2006 erwarb Lang das künstlerische Diplom und wurde staatlich geprüfter Musiklehrer. 2009 legte er erfolgreich sein Staatsexamen ab und unterrichtet seit 2016 an einem Gymnasium in Günzburg. Von 2003 bis 2005 absolvierte er den Dirigentenkurs des Nordbayerischen Musikbundes.

Dem Kreisvorstand der nächsten Amtsperiode gehören Angelika Becher (Kreisvorsitzende), Gert Lechner (stellvertretender Kreisvorsitzender), Harald Litz (stellvertretender Kreisvorsitzender), Kreisdirigent Harald Litz, Kreisschriftführer Raimund Krug, Kreisgeschäftsführer Ralf Herbstsommer, Kreisjugenreferentin Theresa Diller, sowie Karoline Schmidtner (Beauftragte für Kreisorchester), Josef Gentil (Beauftragter für das Notenarchiv) und Edgar Bank als weiteres Vorstandsmitglied an.

Vorsitzende Angelika Becher berichtete, dass der Kreisverband aktuell aus 54 Gruppen mit 3590 aktiven Mitgliedern besteht. Alexander Hitschfel