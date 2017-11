Jointstummel verrät Autofahrer

In der Seelandstraße in Oberreichenbach hat ein Anwohner am Don-nerstagabend gegen 21.30 Uhr eine männliche Person beobachtet, die neben einem geparkten Auto rauchte. Als der junge Mann nach einiger Zeit weggefahren war, sah sich der Zeuge die Stelle an, wo das Fahrzeug stand. Er fand einen frischen Rest eines Joints und verständigte die Polizei. Anhand des Kennzeichens konnten die Beamten den Fahrer zu Hause antreffen und auf den Genuss von Betäubungsmitteln befragen. Er verneinte dies, musste sich aber trotzdem wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung einer Blutentnahme unterziehen. Danach gestand er, einen Marihuanajoint geraucht zu haben und anschließend mit seinem Auto nach Hause gefahren zu sein.